Чувствовать себя частью целого. Что мешает объединению украинского Православия

Нужно научиться видеть христианина в представителе иной конфессии и верующего в представителе иной религии, говорит Георгий Коваленко.

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Отсутствие настоящего желания быть едиными является "камнем преткновения", препятствующим, а также Украинской автокефальной православной церкви.

Об этом философ, богослов, бывший спикер Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко рассказал на чате в "Главреде".

"Лично я готов приветствовать и поддерживать любые инициативы, которые реально помогали бы восстановлению единства разделенного украинского Православия. Но, глядя объективно и владея инсайдерской информацией обо всех участниках этого процесса, я не вижу реальных перспектив объединения всех в одну организационную структуру", — рассказал священник.

"Более того, считаю, что это не решит те проблемы, которые накопились и в обществе, и в Церкви. Неужели если всех православных объединить в одну структуру, то исчезнет коррупция в государстве, насилие или ложь в политике и жизни? Поэтому предлагаю задуматься и сформулировать такой принцип единства для всего религиозного сообщества Украины и для разделенного православия, который бы не уничтожал уникальность каждого, но давал возможность уже сегодня чувствовать себя частью целого", — говорит богослов.

"А еще предлагаю каждому быть христианином в той Церкви, в которой он крещен. И исполнять религиозные и моральные предписания той религии, к которой он принадлежит. И научиться видеть христианина в представителе иной конфессии и верующего в представителе иной религии. Возможно, это будет содействовать единству больше, чем переговоры иерархов или усилия государственных чиновников. Но и подобные усилия нужно приветствовать", — подчеркнул протоиерей.

А комментируя прямой вопрос, что на сегодняшний день является самым большим "камнем преткновения", мешающим объединению украинских церквей, Георгий Коваленко кратко ответил: "Отсутствие настоящего желания быть едиными".

Напомним, ранее экс-спикер УПЦ МП объяснил, как нужно поступать со священниками, предавшими Украину.

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