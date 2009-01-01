"Циничная ложь". В Генштабе ответили на истерику РФ из-за помощи Канады Украине

В Генштабе ВСУ опровергли очередное вранье России.

Помощь Канады Украине вызвала истерику в РФ civilforum.com.ua

Заявление МИД РФ о том, что Канада якобы предоставляет боеприпасы Украине является ложным.

Об этом сказал начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Богдан Сеник в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это не соответствует действительности. Данное заявление — не что иное, как циничная ложь", — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Канада начала поставки боеприпасов украинской власти, и что эти боеприпасы "несомненно попадут в зону конфликта".

"По имеющимся данным, инструкторами дело не ограничивается. Канадцы начали поставки для Вооруженных Сил Украины боеприпасов, которые, несомненно, попадут в зону конфликта", — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ и готовит масштабный план помощи.