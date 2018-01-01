"Cуперовая дискуссия". Климкин рассказал, о чем шла речь на встрече глав МИД "Большой семерки"

Партнеры Украины заинтересованы в том, чтобы были завершены реформы, необходимые для ее членства в европейском пространстве, отметил министр.

На встрече глав МИД G7 говорили о поддержке украинских реформ, сказал Павел Климкин УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что во время встречи глав МИД стран "Большой семерки" (G7) речь шла о поддержке украинских реформ.

Была "суперовая дискуссия", рассказал чиновник после мероприятия, пишет Укринформ.

По его словам, у партнеров нашего государства "есть заинтересованность в том, чтобы мы завершили реформы, необходимые для того, чтобы Украина стала полноправным членом европейского пространства".

"… на встрече говорили о том, что мы можем сделать вместе, о борьбе с коррупцией, верховенстве права, увеличении помощи как со стороны ЕС, так и со стороны "Семерки", — поделился министр.

Напомним, встреча глав МИД стран "Большой семерки" прошла 22 апреля в канадском Торонто, на нее впервые пригласили министра иностранных дел Украины. Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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