"Cуперовая дискуссия". Климкин рассказал, о чем шла речь на встрече глав МИД "Большой семерки"

Партнеры Украины заинтересованы в том, чтобы были завершены реформы, необходимые для ее членства в европейском пространстве, отметил министр.
Была "суперовая дискуссия", рассказал чиновник после мероприятия, пишет Укринформ.
По его словам, у партнеров нашего государства "есть заинтересованность в том, чтобы мы завершили реформы, необходимые для того, чтобы Украина стала полноправным членом европейского пространства".
"… на встрече говорили о том, что мы можем сделать вместе, о борьбе с коррупцией, верховенстве права, увеличении помощи как со стороны ЕС, так и со стороны "Семерки", — поделился министр.
Напомним, встреча глав МИД стран "Большой семерки" прошла 22 апреля в канадском Торонто, на нее впервые пригласили министра иностранных дел Украины. Узнать больше о мероприятии можно здесь.
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