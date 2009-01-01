Дали адекватный ответ. Под Мариуполем силы АТО из гранатометов и пулеметов подавили огонь боевиков

Противник обстрелял наши позиции у Широкино, Талаковки и Водяного, но нарвался на ответку.
Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
По его словам, в течение суток противник трижды обстрелял наши позиции вблизи Широкино, Талаковки и Водяного. Кроме гранатометов и стрелкового оружия, противник применял минометы, в общем выпустив 4 мины. Во всех случаях враг получал адекватный ответ от украинских подразделений.
Также противник успел выпустить три мины по нашим позициям вблизи Марьинки, как был накрыт огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, добавил Мотузяник.
Напомним, всего в течение прошлых суток боевики 41 раз нарушили режим "тишины". В ответ ВСУ оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр запрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение.