Сегодня, 16:00 RSS

Дали адекватный ответ. Под Мариуполем силы АТО из гранатометов и пулеметов подавили огонь боевиков

Сегодня, 14:28

Противник обстрелял наши позиции у Широкино, Талаковки и Водяного, но нарвался на ответку.

пулемет, пограничник, силовики
Украинские военные УНИАН
Вчера, 11 октября, на Мариупольском направлении боевики и российские военные на Донбассе было зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны противника.

Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, в течение суток противник трижды обстрелял наши позиции вблизи Широкино, Талаковки и Водяного. Кроме гранатометов и стрелкового оружия, противник применял минометы, в общем выпустив 4 мины. Во всех случаях враг получал адекватный ответ от украинских подразделений.

Также противник успел выпустить три мины по нашим позициям вблизи Марьинки, как был накрыт огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, добавил Мотузяник.

Напомним, всего в течение прошлых суток боевики 41 раз нарушили режим "тишины". В ответ ВСУ оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр запрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение.

Теги:  
Мотузяник, сводка, боевики, обстрел, Мариуполь, Широкино, Талаковка, Водяное, Марьинка
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...