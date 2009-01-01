Дали адекватный ответ. Под Мариуполем силы АТО из гранатометов и пулеметов подавили огонь боевиков

Противник обстрелял наши позиции у Широкино, Талаковки и Водяного, но нарвался на ответку.

Украинские военные УНИАН

Вчера, 11 октября, на Мариупольском направлениибыло зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны противника.

Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, в течение суток противник трижды обстрелял наши позиции вблизи Широкино, Талаковки и Водяного. Кроме гранатометов и стрелкового оружия, противник применял минометы, в общем выпустив 4 мины. Во всех случаях враг получал адекватный ответ от украинских подразделений.

Также противник успел выпустить три мины по нашим позициям вблизи Марьинки, как был накрыт огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, добавил Мотузяник.

Напомним, всего в течение прошлых суток боевики 41 раз нарушили режим "тишины". В ответ ВСУ оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр запрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение.