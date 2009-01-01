Дать отпор российской агрессии на Донбассе. Порошенко скоординировал действия с вице-президентом США

Порошенко отметил, что его встреча с вице-президентом США длилась вдвое дольше, чем планировалось.

Петр Порошенко и Майкл Пенс Reuters

Президент Украины Петр Порошенко скоординировал с вице-президентом США Майком Пенсом действия, касающиеся отпора российской агрессии на Донбассе.

Об этом Порошенко заявил в комментарии журналистам после переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом "на полях" 53-й Международной конференции по вопросам безопасности сегодня в Мюнхене, сообщает УНИАН.

Порошенко отметил, что его встреча с вице-президентом США длилась вдвое дольше, чем планировалось.

"Мы подробно прошлись по координации наших действий в плане процессов, происходящих на востоке нашей страны, российской оккупации, координации действий относительно эффективных шагов и формирования украинской повестки дня в переговорах с РФ", — отметил Порошенко.

"Очень важно, что на переговорах были уже известны результаты консультаций в "нормандском формате". Я был приятно поражен информированностью вице-президента по деталям происходящих процессов", — отметил президент.

Напомним, ранее Порошенко обвинил Путина: глубоко и искренне ненавидит Украину.