Давить на Россию. В Британии призвали не сдаваться в вопросе оккупированного Крыма

Джонсон призвал не поощрять Россию слишком рано и продолжать давление на нее.

Борис Джонсон Reuters

Нельзя сдаваться в вопросе оккупированного Крыма , а также нужно продолжать давление на Российскую Федерацию.

Об этом государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заявил в эфире телеканала Fox News.

Джонсон призвал не поощрять Россию слишком рано и продолжать давление на нее.

"Проблема Украины чрезвычайно сложная, но мы не можем сдаться относительно того, что они сделали в Крыму. Это была суверенная территория европейского государства, которая была захвачена Россией, и мы должны защищать наши принципы. И я знаю, что люди здесь в Вашингтоне, в Америке, тоже верят в это. Поэтому мы должны сохранять давление на Россию за это, но в то же время мы имеем дело с целью достижения решения в Украине и прекращения этой войны, происходящей на Донбассе", — сказал Джонсон.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарев на чате в "Главреде" рассказал, когда Крым вернется в Украину.