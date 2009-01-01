Давление, шантаж, угрозы не пройдут — Пашинский в Раде о закупке систем связи для ВСУ

Рации турецкой фирмы Aselsan лучше подходят Украине, чем технические средства связи, предложенные израильской фирмой Elbit Systems.

Сергей Пашинский Главред

Для обеспечения украинской армии современными средствами связи нужно 32 миллиарда гривен.

Об этом шла речь сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Как пояснил в своем выступлении представитель Генерального штаба, генерал-майор, начальник войск связи ВСУ Владимир Рапко, "согласно государственной программы развития до 2020 года, теоретически, выделили почти 4 млрд грн".

"За бюджет, выделенный Главному управлению связи, новейшими средствами связи можно переоборудовать только батальон. А поскольку у нас их много, то пока мы будем переоборудовать, например, сороковой батальон, то, что было в первом батальоне, можно будет выбрасывать, или сдать в музей", — пояснил представитель Генштаба.

Соответственно, согласно экономическим факторам, техническим характеристикам и подходу к клиентам, руководство ВСУ считает, что рации турецкой фирмы Aselsan лучше подходят Украине в нынешних условиях, чем технические средства связи, предложенные израильской фирмой Elbit Systems.

Впрочем, как отмечалось на заседании комитета, несмотря на согласование закупок турецкой радиосвязи в государственном оборонном заказе на 2017 год, все эти договоренности стали объектами политических торгов и спекуляций.

"После публикации журналистов на сайте нашего комитета было объявлено о проведении заседания комитета с такой повесткой дня. Сразу же пророссийские СМИ, телеканал "ИНТЕР" начали рассказывать о коррупции, о предательстве, о том, что Пашинский лоббирует турецких производителей, а Elbit Systems лучшие", — рассказал об освещении в СМИ закупки раций Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Наш комитет лоббирует и будет лоббировать Вооруженные Силы Украины! И любое давление, шантаж, угрозы не пройдут. Как только компания Elbit Systems даст лучшие технические условия — все будут лоббировать эту компанию. Вопрос не в компании — вопрос в государственных интересах", — отметил глава оборонного комитета.

"Учитывая колоссальную сумму, а это более миллиарда долларов на связь, — мы должны искать идеальное соотношение цены и качества. Мы должны находить ответы на вопросы безопасности этой связи и гарантию, что мы потом сможем воспроизводить эту связь нашими специалистами с тех технологий, которые мы получим", — подчеркнул Пашинский.