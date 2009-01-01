Давление Запада. Политолог рассказал, почему РФ грозит серьезный внутриполитический кризис

В Москве надеются, что в Вашингтоне смогут саботировать реализацию антироссийских санкций, отметил Пионтковский.

РФ грозит серьезный внутриполитический кризис multiscale.do.am

Предложение президента РФ Владимира Путина по миротворцам на Донбассе абсолютно неприемлемо для Украины и Запада.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает "Обозреватель".

Он подчеркнул, что на серьезное отступление от своих планов о размещении миротворцев на российско-украинской границе, на вывод своих войск и вооружений — Путин пока еще не готов.

"Многое может изменить давление Запада, если последовательно те меры, которые прописаны в законе Конгресса, особенно персональные санкции, будут применяться США. Это вызовет очень серьезный внутриполитический кризис в России. Возможно, даже будет серьезное изменение политики", — пишет политолог.

"Но пока в Москве надеются, что вопреки настрою всего военно-политического истеблишмента в Вашингтоне в пользу Украине, люди, на которых они рассчитывают, а именно Трамп и Тиллерсон благоприятно относящиеся к Москве, смогут саботировать реализацию этих санкций. Но по существу Тиллерсон и Трамп изолированы в американском истеблишменте, во всяком случае, в принятии решений относительно Украины. Те позиции, которые озвучивает генерал Мэттис или почти ежедневно Курт Волкер — это реальные позиции США и они очень жесткие по отношению к России", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее военный эксперт назвал запасной план России по миротворцам на Донбассе.