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Давление Запада. Политолог рассказал, почему РФ грозит серьезный внутриполитический кризис

Сегодня, 21:35

В Москве надеются, что в Вашингтоне смогут саботировать реализацию антироссийских санкций, отметил Пионтковский.

Кремль, куранты, Красная пощадь
РФ грозит серьезный внутриполитический кризис multiscale.do.am
Предложение президента РФ Владимира Путина по миротворцам на Донбассе абсолютно неприемлемо для Украины и Запада.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает "Обозреватель".

Он подчеркнул, что на серьезное отступление от своих планов о размещении миротворцев на российско-украинской границе, на вывод своих войск и вооружений — Путин пока еще не готов.

"Многое может изменить давление Запада, если последовательно те меры, которые прописаны в законе Конгресса, особенно персональные санкции, будут применяться США. Это вызовет очень серьезный внутриполитический кризис в России. Возможно, даже будет серьезное изменение политики", — пишет политолог.

"Но пока в Москве надеются, что вопреки настрою всего военно-политического истеблишмента в Вашингтоне в пользу Украине, люди, на которых они рассчитывают, а именно Трамп и Тиллерсон благоприятно относящиеся к Москве, смогут саботировать реализацию этих санкций. Но по существу Тиллерсон и Трамп изолированы в американском истеблишменте, во всяком случае, в принятии решений относительно Украины. Те позиции, которые озвучивает генерал Мэттис или почти ежедневно Курт Волкер — это реальные позиции США и они очень жесткие по отношению к России", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее военный эксперт назвал запасной план России по миротворцам на Донбассе.

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Пионтковский, Россия, миротворцы, Донбасс
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