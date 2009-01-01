"Давно ходит по лезвию бритвы". Российский журналист рассказал о возможном распаде РФ

При распаде федеративных конструкций, как правило, калечится большое количество судеб, говорит Невзоров.

Журналист рассказал о возможном распаде РФ epochtimes.ru Российская Федерация — не является исключением.

Об этом заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров в комментарии "Обозревателю".

Он отметил, что при распаде федеративных конструкций, как правило, калечится большое количество судеб, "убивают много людей, много чего сгорает, много чего превращается в пепел".

"Любой распад — это драматургия. Болезненная, кровавая, огненная, тяжелая драматургия, которая уносит силы и жизни", — констатировал он.

Он также подчеркнул, что его слова применимы и к Российской Федерации.

"Конечно! Она давно ходит по этому лезвию бритвы, и рано или поздно она соскользнет, и эти процессы тоже начнутся", — подтвердил Невзоров.

В этом контексте он заметил: "Поэтому, когда Российская Федерация начинает злорадствовать по поводу каталонского инцидента, это выглядит убийственно, это предел глупости".

"Понятно, что нет ничего хорошего в этой принудительной общности, которую представляет собой федерация. Но ее распад — это всегда огромная трагедия. Поэтому надо выбирать между де**мовостью федерации и огромной трагедией распада", — добавил Невзоров.

Напомним, ранее российский журналист рассказал о развале РФ.