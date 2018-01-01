"Даже с сегодняшним рейтингом": экс-посол США Хербст озвучил шансы Порошенко выиграть выборы

Порошенко может стать президентом, потому что шансы его соперников на выборах тоже невысоки, считает дипломат.

Хербст уверен в том, что победитель первого тура во втором встретится с Тимошенко Деловая столица

Даже с нынешним рекордно низким рейтингом действующий президент Украины Петр Порошенко может одержать победу , убежден бывший российский посол в Украине Джон Хербст.

Об этом он рассказал в интервью "Деловой столице"

"Что касается Порошенко, то даже с сегодняшним низким рейтингом он может повторно стать президентом, потому что его оппоненты тоже имеют невысокие баллы в обществе. Вообще, никто из ведущих украинских политиков не имеет настоящего рейтинга, который бы обеспечил ему безоговорочную победу на выборах", - заявил Хербст в ответ на вопрос, считает ли он возможным победу нынешнего президента на выборах, которые пройдут в следующем году.

При этом он заявил также, что не сомневается, что во втором туре украинских выборов примет участие и Тимошенко.

"Я не знаю, кто станет следующим президентом Украины. Полагаю, что Юлия Тимошенко выйдет во второй тур президентской гонки. Но не могу предположить, кто будет ее оппонентом", - заявил Хербст.

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Напомним, в конце июня аналитики Киевского международного института социологии провели исследование и пришли к выводу, что если бы президентские выборы в Украине состоялись в июне 2018 года, то победу одержала бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - ее рейтинг вдвое превысил показатели поддержки действующего главы государства Петра Порошенко.

За Юлию Тимошенко высказались 22,8 процента опрошенных, за экс-министра обороны Украины и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 16 процентов, за главу Радикальной партии Олега Ляшко - 13,2 процента, за главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко - 10,6 процента, за действующего президента Петра Порошенко - 10,5 процента, за Вадима Рабиновича - 8,4 процента, за мэра Львова Андрея Садового - 3,9 процента, за главу лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6 процента.

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