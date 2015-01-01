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"Дебальцевонаше". Полторак доказал, что силы АТО не нарушают Минские соглашения у Светлодарской дуги

Сегодня, 09:33

"Мы все перемещения делаем на своей территории", — говорит министр обороны.

Дебальцево-14, силовики, БМП
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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что силы АТО не нарушили Минские соглашения, взяв под контроль новые позиции в районе Светлодарской дуги, поскольку эта территория и так принадлежит Украине.

Об этом он рассказал в интервью 5-му каналу, сообщает УНИАН.

"Что касается наших международных партнеров, таких обвинений (в нарушении Минских соглашений — Ред.) нет, потому что их быть не может по сути, поскольку мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", — заявил он.

Напомним, 23 декабря ВСУ взяли под контроль Новолуганское. Украинские военные заняли господствующие высоты, вошли в населенный пункт и установили блокпост на южной окраине поселка.

По информации Минобороны, "это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов".

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Полторак, Светлодарская дуга, Новолуганское, силовики, АТО, Минские соглашения, Дебальцевонаше
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