"Дебальцевонаше". Полторак доказал, что силы АТО не нарушают Минские соглашения у Светлодарской дуги

"Мы все перемещения делаем на своей территории", — говорит министр обороны.

Два года назад силы АТО ушли из Дебальцево, но обещали вернуться Reuters

Министр обороны Украинызаявил, что силы АТО не нарушили Минские соглашения, взяв под контроль новые позиции в районе Светлодарской дуги, поскольку эта территория и так принадлежит Украине.

Об этом он рассказал в интервью 5-му каналу, сообщает УНИАН.

"Что касается наших международных партнеров, таких обвинений (в нарушении Минских соглашений — Ред.) нет, потому что их быть не может по сути, поскольку мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", — заявил он.

Напомним, 23 декабря ВСУ взяли под контроль Новолуганское. Украинские военные заняли господствующие высоты, вошли в населенный пункт и установили блокпост на южной окраине поселка.

По информации Минобороны, "это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов".