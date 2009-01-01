Дело Артеменко. Луценко сообщил о возбуждении уголовного производства о госизмене

Производство открыто по статье 111, ч. 1 Уголовного кодекса Украины, то есть государственная измена.

Андрей Артеменко Facebook Андрея Артеменко

Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Сообщается, что производство открыто по статье 111, ч. 1 Уголовного кодекса Украины, то есть государственная измена.

В фабуле говорится, что нардеп Артеменко, пребывая за границей Украины "по предварительному сговору с руководством государственной власти РФ совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах в передаче в долгосрочную аренду территории АРК".

Facebook Юрия Луценко

В свою очередь, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Артеменко в нарушение своей присяги, собирается сдавать территорию Украины оккупантам, сообщает УНИАН.

Он отметил, что сегодня в РФ разговоры о том, чтобы пересмотреть статус Крыма, или даже провести новый референдум, рассматриваются как посягательство на территориальную целостность российского государства.

"Срок за это — до 5 лет. Уверен, мы должны отстаивать и защищать страну от подобного разгула демократии и принимать соответствующие меры", — подчеркнул Джемилев.

"Не исключаю, что вся эта история сделана под диктовку России. Это их стратегия — вбрасывается какая-то идея, чтобы прощупать отношение тех или иных политических структур к этому предложению. Поэтому не исключаю, что у этого депутата была какая-то договоренность с российскими технологами", — резюмировал Джемилев.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне Артеменко выгнали из фракции Радикальной партии в парламенте.

Фото: Фейсбук Ю.Луценко.