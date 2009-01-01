Дело Безъязыкова. Суд оставил под стражей полковника ВСУ

Защитники настаивали на отводе прокурора Пересады, утверждая, что он был причастен к похищению из больницы Безъязыкова.

Иван Безъязыков в зале суда Главред

В пятницу, 15 сентября, Шевченковский райсуд Киева отклонил ходатайство адвокатов подозреваемого в госизмене полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова , просивших для подзащитного залог или домашний арест.

Об этом идет речь в сообщении 5 канала.

Кроме этого, судьи не удовлетворили еще несколько ходатайств адвокатов.

В частности, защитники настаивали на отводе прокурора Олега Пересады, утверждая, что он был причастен к похищению из больницы и насильственному удерживанию Безъязыкова в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года.

Именно тогда Шевченковский суд избирал меру пресечения задержанному СБУ Безъязыкову. Однако из-за плохого самочувствия подсудимого "скорой помощи" доставили в больницу, а затем отпустили.

Сам Пересада считает заявленный отвод бессмысленным, поскольку нет приговора суда, устанавливающего факт совершения преступления в отношении Безъязыков с его стороны или со стороны сотрудников СБУ.

Напомним, боевики удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года. Он был освобожден 5 июля 2016 года.

На следующий день с ним встретился президент Украины Петр Порошенко. По сообщению пресс-службы главы государства, Порошенко заявил, что операция по освобождению Безъязыкова из плена была не простой из-за блокирования Россией процесса обмена. Президент поздравил жену военного Маргариту, которая все это время продолжала верить в освобождении мужа, говорилось в сообщении. Безъязыков рассказал президенту о том, как попал в плен, и об условиях, в которых он содержался.

"Очень трудно переосмыслить то, что произошло. Очень тяжелый и долгий путь мне пришлось пройти", — сказал он и поблагодарил главу государства и всех, кто участвовал в его освобождении.

Позже СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии СБУ, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК).

По решению суда Безъязыков находится под стражей.

Больше о деле читайте в авторской статье Татьяны Катриченко: "Иван Безъязыков: "Хмурый" хотел провести меня по всем кругам ада и заинтересовать "Новороссией".

Видео: 5 канал.