Дело Безъязыкова: суд заслушал обвинение, полковник ВСУ не признает себя виновным

Безъязыкову инкриминируют ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — участие в террористической организации.

Иван Безъязыков в зале суда Главред

В пятницу, 1 сентября, суд заслушал обвинительный акт в отношении полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова , который обвиняется Генеральной прокуратурой в государственной измене, и установил порядок исследования доказательств и допросов свидетелей по этому делу.

Действия Безъязыкова квалифицировали по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — совершение государственной измены, которая заключалась в переходе на сторону врага во время вооруженного конфликта, сообщает УНИАН.

Также ему инкриминируют ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — участие в террористической организации.

В частности, в обвинительном акте говорится: "Безъязыков обвиняется в том, что в период с 25 августа 2014 года по 27 мая 2015 года, находясь на неподконтрольной украинским властям территории, действуя умышленно и осознавая противоправный характер деятельности террористической организации, стал членом этой террористической организации, находясь в должности так называемого "заместителя начальника разведывательного управления ДНР", занимался сбором разведывательной информации о передвижении украинских военных подразделений и участвовал в проведении информационных операций по дискредитации ВСУ".

В свою очередь Безъязыков заявил, что ему не понятна суть обвинений и что он не признает себя виновным в инкриминируемых преступлениях. Однако он заявил, что будет сотрудничать с судом для установления истины по данному делу.

"90% информации (обвинительного акта, — ред.) касается терроризма и террористической деятельности ДНР, но там нет информации, в чем обвиняют меня", — сказал Безъязыков.

Кроме того, Шевченковский районный суд установил порядок исследования доказательств и допросов свидетелей по данному делу на последующих судебных заседаниях. В частности, сначала будут исследованы вещественные доказательства, затем допрошены свидетели стороны обвинения, затем — стороны защиты, а затем будет допрошен обвиняемый.

После этого суд объявил перерыв в заседании до 11 часов 15 сентября.

Напомним, боевики удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года. Он был освобожден 5 июля 2016 года.

На следующий день с ним встретился президент Украины Петр Порошенко. По сообщению пресс-службы главы государства, Порошенко заявил, что операция по освобождению Безъязыкова из плена была не простой из-за блокирования Россией процесса обмена. Президент поздравил жену военного Маргариту, которая все это время продолжала верить в освобождении мужа, говорилось в сообщении. Безъязыков рассказал президенту о том, как попал в плен, и об условиях, в которых он содержался.

"Очень трудно переосмыслить то, что произошло. Очень тяжелый и долгий путь мне пришлось пройти", — сказал он и поблагодарил главу государства и всех, кто участвовал в его освобождении.

Позже СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии СБУ, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК).

По решению суда Безъязыков находится под стражей.

Больше о деле читайте в авторской статье Татьяны Катриченко: "Иван Безъязыков: "Хмурый" хотел провести меня по всем кругам ада и заинтересовать "Новороссией".