Дело Бондарчука. Арестованного в Лондоне экс-руководителя "Укрспецэкспорта" выпустили под залог

Бондарчук задержан 15 марта, а выпущен под залог, что предусмотрено британскими законами, сообщила Сарган.
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук задержан 15 марта, а выпущен под залог, что предусмотрено британскими законами", — написал она.
По ее словам, Бондарчук до 24 марта не может покидать пределы Лондона.
"Именно на эту дату — 24.03.2017 — назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний", - добавила она.
Отметим, что сам Бондарчук обнародовал фото в Facebook со свежим номером газеты The Guardian, как подтверждение, что он на свободе и передал привет Юрию Луценко.
"Юрий Витальевич, извините что приветствую Вас простой водой, просто я не употребляю крепких алкогольных напитков, сейчас у нас в тюрьме время обеда. Наверное, Вы уже крепко позавтракали и пообедали, но на всякий случай и Вам приятного аппетита!", — написал Бондарчук.
Напомним, МВД объявило в розыск экс-главу "Укрспецэкспорта", который подозревается в завладении 7 млн долл.
Фото: Фейсбук С.Бондарчука.