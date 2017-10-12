Дело "бриллиантовых прокуроров". Касько объяснил, кому выгодно замять расследование

Нам пытались не дать его расследовать, пытались развалить это дело, отметил экс-заместитель генерального прокурора.

Касько рассказал о деле «бриллиантовых прокуроров» фото: Подробности

Коррумпированная часть прокуратуры заинтересована в том, чтобы дело "бриллиантовых прокуроров" , не завершалось обвинительным приговором.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель генерального прокурора Украины (2014-2016 гг.) Виталий Каско.

Гость программы рассказал, что дело так называемых "бриллиантовых прокуроров" состояло из двух производств. Расследование в одном из них, где речь шла о взятке в размере 200 тысяч долларов, было завершено за 5 месяцев и направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Нам пытались не дать его расследовать, пытались развалить это дело, очень этого хотели, но мы, однако, завершили это следствие и направили дело в суд. Сейчас это производство, к сожалению, в суде рассматривается, мягко говоря, вяло, и это мы — группа, которая осуществляла раскрытие преступления, — считаем попыткой развалить дело "бриллиантовых прокуроров", — заявил Каско.

"Второе — это то, что касается других уголовных производств, находившихся в процессе расследования. Ближайшая из них касалась подозрения в так называемом рэкете, в завладении бизнесом одним из подозреваемых. Мы так же сообщили о подозрении ему и одному из членов его семьи, но в это время нас уже уволили и это дело — не знаю, было ли направлено в суд. Оно также имеет все перспективы завершиться приговором", — заявил он.

По его словам, были и другие производства, однако экс-заместитель генпрокурора не слышал, чтобы их направили в суд.

Напомним, ранее свидетель рассказал, как давал "бриллиантовым прокурорам" 150 тысяч взятки.