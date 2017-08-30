Дело Фирташа. Австрийский суд отказался выдать Испании украинского олигарха

Судебная система Испании пыталась навязать Австрии политически мотивированную экстрадицию, заявили адвокаты.

Дмитрий Фирташ Reuters

Во вторник, 29 августа, земельный суд Вены решил не выдавать испанскому правосудию украинского олигарха Дмитрия Фирташа

Об этом со ссылкой на австрийское издание Kurier сообщает "Европейская правда".

Австрийский суд решил, что суд в Барселоне не сумевший предоставить достаточное обоснование европейского ордера на арест, выданного на Фирташа по подозрению в отмывании денег и создании криминальной группировки.

Издание цитирует защитников Фирташа экс-министра юстиции Дитера Бомдорфера и Рюдигера Шендера, которые утверждают, что судебная система Испании пыталась навязать Австрии политически мотивированную экстрадицию.

"Испанская судебная система по просьбе США пыталась продавить политически мотивированную экстрадицию нашего подзащитного. Испанцы даже не сумели удовлетворить минимальные требования, которые требует европейский ордер на арест", — заявил изданию Бомдорфер.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский суд заблокировал выдачу Фирташа США.