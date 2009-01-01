Дело Фирташа. Венский суд отказал в аресте украинского олигарха

Суд, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции Фирташа, в четверг принял решение освободить его без внесения дополнительного залога.

Фирташ в австрийском суде @shustry

В Вене земельный суд отказал в аресте украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по испанскому экстрадиционному запросу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию от адвокатов бизнесмена.

Сообщается, что венский суд, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции Фирташа, в четверг принял решение освободить его без внесения дополнительного залога. Также сообщается, что бизнесмен сдал свой заграничный паспорт.

"Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Дмитрия Фирташа, поскольку отсутствует риск неявки Дмитрия Фирташа по требованию суда. Суд обязал Дмитрия Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени. Дмитрию Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, он сдал суду свой загранпаспорт", — сообщил адвокат Фирташа.

Напомним, ранее суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

Отметим, что окончательное решение по экстрадиции примет федеральный министр юстиции Австрии.