Дело Коханивского. Комбата ОУН хотят взять на поруки, участникам потасовки в суде объявили подозрение

За медицинской помощью в медицинские учреждения обратились двое гражданских лиц и трое правоохранителей.

Коханивский в зале суда УНИАН

Следователи Шевченковского управления полиции объявили подозрение шести активным участникам событий в Святошинском районном суде города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В сообщении отмечается, что сегодня утром во время разблокирования зала судебного заседания правоохранители доставили в управление полиции 32 человека.

"После установления их личных данных и обстоятельств совершения правонарушений шести активным участникам объявили о подозрении в совершении хулиганства (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 1 ст. 194 УК) и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 343 УК). В результате пятерых из них задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — сообщает полиция.

При этом отмечается, что следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят ходатайства об избрании им меры пресечения.

Также в полиции сообщили, что за медицинской помощью в медицинские учреждения обратились двое гражданских лиц и трое правоохранителей.

По сообщению УНИАН, на заседании Святошинского райсуда Киева правоохранители сняли наручники с лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского и позволили сидеть рядом с адвокатами.

Следственный судья Иванна Миколаец сообщила, что истек 72-часовой срок с момента задержания Коханивского.

До этого на судебном заседании по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Коханивскому меры пресечения лидер ОУН находился на скамье подсудимых в железной клетке.

С момента задержания Коханивского содержали в изоляторе временного содержания.

Также судья отказала адвокатам в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора Ивана Черниченко.

В свою очередь, следствие просит Святошинский райсуд Киева избрать лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом следственный судья Иванна Миколаец сообщила, когда зачитывала решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов об отводе прокурора Ивана Черниченко.

В частности, судья отметила, что в ходатайстве следователя Святошинского управления полиции по согласованию с прокурором Киевской местной прокуратуры № 8 говорится о применении к Коханивскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время судебного заседания прокурор уточнил, что следствие просит избрать лидеру движения ОУН меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Кроме того, народные депутаты от Радикальной партии Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько, Андрей Лозовой и депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко готовы взять на поруки лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.

Соответствующее ходатайство о личном поручительстве депутатов зачитал адвокат Андрей Мамалыга.

Он попросил судью Иванну Миколаец включить эти ходатайства в материалы дела.

Также с соответствующим ходатайством обратился диссидент Степан Хмара.

Напомним, что в Святошинском райсуде Киева продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения лидеру ОУН Николаю Коханивскому.

Правоохранители задержали Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок". Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной "Рэм"). Качмала стал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу. В то же время, по данным полиции, Коханивский несколько раз выстрелил в мужчину, фамилия которого не называется.

22 октября Коханивскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещение и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

После погрома в помещении Святошинского райсуда полиция начала уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".