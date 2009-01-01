Дело Коханивского. Сотня полицейских охраняет зал суда, а сторонники комбата жгут костры

В помещении на данный момент находятся до 50 сторонников комбата и сейчас ситуация спокойная.

Стронники Коханивского в зале суда, иллюстрация. Facebook.com

В Киеве зал Святошинского суда, где забаррикадировались сторонники лидера лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского , охраняет почти сотня полицейских.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

По его словам, в помещении на данный момент находятся до полусотни сторонников комбата и сейчас ситуация спокойная. Ночь также прошла без происшествий.

По данным Андрея Крищенко, за медицинской помощью после вчерашних событий никто не обращался.

"Сейчас все спокойно, эти лица (сторонники провидныка ОУН, — ред.), закрылись там с Коханивским. Полиция возле суда, исключает возможность вывезти его и совершить побег из-под стражи", — сказал Крищенко.

Он также отметил, что срок содержания под стражей Коханивского истекает сегодня.

Отметим, что сторонники комбата, которые разгромили зал суда, утверждают, что срок истек. Именно это и стало поводом для произошедшего вчера в суде.

Крищенко также отметил, что полиция сейчас документирует последствия погрома, открыто уголовное производство (ст. 194 Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение или повреждение имущества")

По словам корреспондента агентства, который находится возле Святошинского суда, ему удалось пообщаться с Николаем Коханивским и он утверждает, что готов отвечать за свои действия по закону. Имеется в виду, очевидно, ответственность за перестрелку с Русланом Качмалой, которая произошла в выходные.

По мнению задержанного, его должны были отпустить, поскольку прошло время после вручения подозрения, пишет ТСН.

По информации издания, сейчас на месте ситуация относительно спокойная. Помещение суда удерживают около 30 человек.

После неудачного штурма полицией, представители Коханивского, которого исключили из ОУН, ночевали в зале. Они разожгли костер во внутреннем дворе. У костра они пытаются греться.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского. Задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой. Оба участника потасовки получили травмы.