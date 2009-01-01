Дело комбата ОУН. Газ против активистов и баррикады в зале суда, опубликованы фото и видео

Полицейские применили газ против активистов.

Николая Коханивский в суде.

Как известно, 23 октября, Святошинский суд города Киева должен избрать меру пресечения для Кохановского, которого подозревают в стрельбе из пневматического пистолета во время драки с экс-командиром одного из взводов "Правого сектора" Русланом Качмалой, пишет ТСН.

Суд не смог избрать меру пресечения Коханивскому и перенес заседание на утро 24 октября. После вынесения этого решения активисты заблокировали зал суда, чтобы не дать правоохранителям вывезти лидера ОУН в изолятор временного содержания.

Полицейские применили газ против активистов. После этого они вынуждены были покинуть здание суда через окна. Но потом они вернулись и разбили мебель в зале суда.

Об этом сообщил журналист "Громадського" Богдан Кутепов в Facebook, опубликовал фото, как выглядит суд сейчас.

По информации народного депутата Игоря Мосийчука в Facebook, "спецподразделение МВД пошло на штурм зала суда, где Николай Кохановский, его адвокаты активисты мирно ожидали продолжения заседания, которое должно начаться в 9.00, 24 октября. В результате масса людей отравлены газом, кровь и разгромленый зал суда. Во всем этом виновата судья Миколаец, которая рассматривает это дело. Она в нарушение УПК прекратила рассмотрение и поехала домой отдыхать, не вынеся никакого решения хотя обязана была рассмотреть ходатайство защиты безотлагательно. Бойню удалось прекратить только когда в помещение суда вернулся я и Игорь Луценко".

Стоит отметить, что активисты, которые заблокировали здание суда в связи с решением оставить Кохановского за решеткой до следующего заседания, утверждают, что сроки для содержания Кохановского под стражей вышли, и поэтому заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания.

Сам Кохановский пояснил, что бежать не собирается и остается в суде.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского. Задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой. Оба участника потасовки получили травмы.