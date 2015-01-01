Дело Курченко. Апелляционный суд отменил разрешение на задержание "кошелька Януковича"

Суд рассмотрел апелляцию защиты Курченко на решение Печерского райсуда Киева от 10 мая.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Апелляционного суда.
В частности, суд рассмотрел апелляцию защиты Курченко на решение Печерского райсуда Киева от 10 мая, которым в отношении бизнесмена была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Печерский суд разъяснил, что после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства суд должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Александра Клименко подозревают в завладении госимущества как минимум в сумме 11 млрд долларов, а Сергею Курченко ГПУ объявила подозрение за хищение с другими лицами имущества госпредприятия ПАО "Укргаздобыча".