Дело налоговиков Януковича. 46 подозреваемых нанесли ущерб почти на 100 миллиардов

Задержан ряд подозреваемых по делу о хищениях в налоговой администрации, рассказал Луценко.

Виктор Янукович Reuters

Главная военная прокуратура подозревает 46 должностных лиц налоговой администрации времен экс-президента Украины Виктора Януковича в нанесении ущерба почти на 96 млрд гривен.

Об этом в Харькове сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает пресс-служба ГПУ.

"В ходе специальной операции военной прокуратуры в рамках уголовного производства задержан ряд подозреваемых по делу о хищениях в налоговой администрации Украины времен Януковича", — отметил Луценко.

Он отметил, что речь идет о 46 налоговиках, в результате действий которых государству был нанесен ущерб на общую сумму 95,9 млрд грн.

Сообщается, что всего 19 подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас 4 человека находятся под стражей, а в отношении 21 лица применена мера пресечения в виде залога. Общий размер залога составляет 229 млн грн, фактически оплачено 75,5 млн грн.

Напомним, ранее военные прокуроры выиграли около 258 судебных разбирательств по делу преступной организации беглого Виктора Януковича и экс-министра Александра Клименко.