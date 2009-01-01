Дело Насирова. Суд арестовал недвижимость отстраненного главы ГФС

Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на лечение в США через суд.

Роман Насиров УНИАН

Недвижимое имущество отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова , имеющееся в государственном реестре, арестовано судом.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Александр Лысак.

"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", — сказал он.

По словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на лечение в США через суд.

Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту и он принял решение о прохождении лечения в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что отстраненного главу ГФС подозревают в служебном подлоге.

Также напомним, правоохранители задержали Романа Насиров в начале марта, его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривен.

Позже, 7 марта, Соломенский райсуд избрал возможному злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен, 16 числа жена внесла деньги, и Насиров вышел на свободу.