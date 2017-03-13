Дело Насирова. Суд оставил под стражей отстраненного главу ГФС

Ходатайство оставить без изменений, заявил судья Глиняный.
Такое решение принято коллегией судей под председательством Виктора Глиняного, сообщает УП.
"Ходатайство оставить без изменений", — зачитал Глиняный. При этом суд не изменил и размер залога — 100 млн гривен.
Таким образом Апелляционный суд Киева оставил без изменений предыдущее решение суда Соломенского суда, который постановил арестовать Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.
В постановлении суда первой инстанции также говорилось, что на Насирова возложен ряд обязательств, в частности сдать все документы для выезда за границу и носить электронный браслет в случае внесения залога
В свою очередь адвокат Виктор Петруненко отметил, что будет рекомендовать не вносить Насирову залог.
Подробнее на эту тему читайте в материале "Главреда" "Многоликость "дела Насирова": антикоррупционные уроки для настоящего".