Дело Насирова. Суд оставил под стражей отстраненного главу ГФС

Ходатайство оставить без изменений, заявил судья Глиняный.

Насиров в зале суда УНИАН

В понедельник, 13 марта, Апелляционный суд Киева принял решение оставить под стражей отстраненного председателя ГФС Романа Насирова

Такое решение принято коллегией судей под председательством Виктора Глиняного, сообщает УП.

"Ходатайство оставить без изменений", — зачитал Глиняный. При этом суд не изменил и размер залога — 100 млн гривен.

Таким образом Апелляционный суд Киева оставил без изменений предыдущее решение суда Соломенского суда, который постановил арестовать Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.

В постановлении суда первой инстанции также говорилось, что на Насирова возложен ряд обязательств, в частности сдать все документы для выезда за границу и носить электронный браслет в случае внесения залога

В свою очередь адвокат Виктор Петруненко отметил, что будет рекомендовать не вносить Насирову залог.

Подробнее на эту тему читайте в материале "Главреда" "Многоликость "дела Насирова": антикоррупционные уроки для настоящего".