Дело Насирова. Супруга отстраненного от должности главы ГФС внесла залог в 100 миллионов

Залог внесен на специальный счет Соломенского районного суда.

Насиров в зале суда УНИАН

Супруга отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в размере 100 млн гривен.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Сегодня супруга Романа Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), внесла денежный залог, определенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года в размере 100 млн грн на специальный счет Соломенского районного суда", — говорится в сообщении.

Подробнее на эту тему читайте в материале "Главреда" "Многоликость "дела Насирова": антикоррупционные уроки для настоящего".