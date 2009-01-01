Дело о госизмене Януковича. Адвокату отказали в отводе секретаря, в суд вызвали полицию

Адвокат Герасько попросил у суда перерыв на час, чтобы поесть и обратился с соответствующим ходатайством в суд.

Виктор Янукович Reuters

В четверг, 21 сентября, в Киеве коллегия судей Оболонского районного суда столицы отказала адвокату бывшего президента Украины Витора Януковича , которого обвиняют в государственной измене, Максиму Герасько в отводе секретаря судебного заседания.

Судьи приняли такое решение, поскольку нет обстоятельств, свидетельствующих о предвзятости секретаря, сообщает УНИАН.

После этого Герасько заявил, что ему так и не разъяснили в письменном виде решение суда относительно предыдущего адвоката Мешечко (о его самоотводе).

Суд отклонил и это ходатайство, пояснив, что суд уже раз отклонял его.

Кроме того, Герасько попросил объявить получасовой перерыв в заседании суда, чтобы вызвать полицию.

Герасько заявил, что сейчас в суде произошло преступление, и поэтому ему нужно 30 минут на вызов полиции. Преступлением он считает то, что суд отклонил все его ходатайства, чем нарушил право Януковича на защиту и его право, как адвоката, защищать экс-президента. Прокуроры назвали это ходатайство "цирком". Суд объявил перерыв, чтобы Герасько позвонил в полицию. "Возможно, адвокат чувствует какую-то опасность?" — заметил председательствующий судья Владислав Девятко, удовлетворяя ходатайство о перерыве на 30 минут.

После получасового перерыва, объявленного по просьбе адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько для вызова полиции, коллегия продолжила судебное заседание.

При этом правоохранители так и не прибыли в суд. Герасько обратился в суд с просьбой приобщить к материалам дела его заявление в полицию, а также составленный им акт о нарушениях в действиях суда.

Также Герасько попросил у суда перерыв на час, чтобы поесть и обратился с соответствующим ходатайством в суд.

В свою очередь, прокуроры заявили, что у Герасько было достаточно времени поужинать, пока он ждал наряд полиции.

Судья Владислав Девятко заявил, что готов предоставить перерыв на обед, если Герасько согласится работать после 18:00.

После этого адвокат объявил отвод председательствующему судье Девятко, поскольку тот не удовлетворил ни одно из его ходатайств.

Суд удалился в совещательную комнату принимать решение об отводе председательствующего.

Отметим, что 21 сентября, коллегия судей Оболонского райсуда Киева продолжила заседание по делу об госизмене экс-президента Украины Януковича. Во время заседания суд отклонил ходатайство адвоката Герасько о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с материалами дела.

Беглый экс-президент Виктор Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.