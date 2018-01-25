Дело о госизмене Януковича. Охранник рассказал о роли Добкина в побеге экс-президента

Слушания по данному делу проходят в Оболонском райсуде Киева.

Виктор Янукович и Михаил Добкин 24 Канал

Перед осуществлением побега в район полуострова Крым тогдашний президент Украины Виктор Янукович встречался в Харькове с главой Харьковской ОГА Михаилом Добкиным, который и предоставил ему необходимый транспорт.

Такую информацию в четверг, 25 января, во время допроса в Оболонском райсуде Киева озвучил сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран, сообщает "Украинская правда".

"В 21 часу (21 февраля 2014 года) была дана команда готовить вертолеты лететь в Харьков. Возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка определенных вещей, пакеты, картины. Ранее такого сбора вещей не было", – сказал он.

По словам Шарана, Янукович был в сопровождении четырех охранников.

"В Харькове мы приехали в резиденцию облсовета. Нас встречал Добкин дал транспорт для передвижения", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что адвокат Януковича рассказал о его планах по возвращению в Украину.