Дело о госизмене Януковича передано в суд — Луценко

Военная прокуратура передала дело Януковича о государственной измене в суд, сообщил Луценко.

Виктор Янукович Reuters

В суд передано уголовное производство по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет УНИАН.

"Сегодня, 14 марта, Генеральная прокуратура Украины, а именно Военная прокуратура передала дело Януковича о государственной измене в суд", — сказал он.

"Это событие, как по мне, является знаковым. Не только потому, что это первый процесс над президентом Украины. Это — впервые суд рассмотрит дело главы государства, избранного громадой, за государственную измену", — добавил Луценко.

Государственное обвинение в суде будет поддерживать военный прокурор Руслан Кравченко.

Подробнее на тему суда над Януковичем читайте в материале "Главреда" "Наказать Януковича, или Избирательное правосудие?".