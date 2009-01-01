Дело о катастрофе МН17. В США объяснили, почему не раскрывают источники доказательств вины боевиков

Спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей США, и конгрессмены нашли их убедительными.

Обломки самолета, потерпевшего катастрофу на Донбассе Reuters

Американские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы сохранить в тайне свои источники информации по делу малазийского Boeing , который в июле 2014 года был сбит на востоке Донецкой области с подконтрольной боевикам территории.

Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщил посол США в России Джон Теффт.

"Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб) не будут рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать", — сказал Теффт.

Дипломат обратил внимание, что спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей США, и конгрессмены нашли их убедительными.

"Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательства убедительные", — отметил посол.

Теффт напомнил, что расследование комиссии из Нидерландов также подтвердило, что авиалайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который Россия предоставила боевикам.

"Мне кажется, голландские власти и их расследование весьма четко дали об этом понять. Есть видео, не помню, на каком вебсайте было размещено, где видно, что как раз именно российская установка пересекала территорию и потом уезжала назад, и при этом одна из ракет уже отсутствовала", — напомнил посол.

Напомним, международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.