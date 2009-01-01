Дело о похищении Павла Гриба. Беларусь проигнорировала ноты МИД Украины

В МИД Беларуси была направлена нота с просьбой ускорить предоставление информации об обстоятельствах задержания Гриба.
Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос "Українських Новин".
После получения от Игоря Гриба информации об исчезновении на территории Беларуси его сына Павла посольство Украины в Беларуси 28 августа направило в МИД Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах исчезновения украинца.
20 сентября в МИД Беларуси была направлена нота с просьбой ускорить предоставление информации об обстоятельствах задержания Гриба.
"На сегодняшний день посольство Украины в Республике Беларусь и МИД Украины не получили ответа или официального разъяснения по этому вопросу", — сказано в ответе.
Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына.
По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.
Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).
7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.
13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.
15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его вновь перевели в следственный изолятор.