Дело о событиях на Евромайдане. Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича

Фигуранты уголовного производства находятся в розыске и уклоняются от суда и следствия.

Против Януковича могут провести заочное расследование Reuters

По делу Евромайдана Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на проведение заочного досудебного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича , экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Тоцкого.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook сообщила, что речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

"Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов этого уголовного производства - Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка и Петра Федчука — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время ", — написала Сарган.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске и уклоняются от суда и следствия.

Напомним, 26 сентября 2017 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд г. Киева с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по подозрению в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Это было сделано с целью помешать проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева.

Речь идет о периоде с 18 по 20 февраля 2014 года, а также о террористическом акте, совершенном 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины.