Дело Павловского. Заму министра обороны суд назначил круглосуточный домашний арест

Павловский был освобожден из-под стражи в зале суда.

Павловскому назначили домашний арест Світ 24

В четверг, 12 октября, заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому судом была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Судья Соломенского райсуда Киева Владлена Лазаренко отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров САП об избрании меры пресечения для Павловского в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 75 млн грн. Зато судья применила другую меру пресечения — круглосуточный домашний арест, сообщает УНИАН.

Согласно постановлению суда, в течение двух месяцев Павловский должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Также его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, а также воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному производству. Он также сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы территории Украины. Срок действия этого постановления — до 10 декабря текущего года.

Павловский был освобожден из-под стражи в зале суда.

Он заявил журналистам, что будет подавать апелляцию на данное решение, поскольку не считает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. А, по словам прокурора САП, обвинение определится с апелляцией со своей стороны, когда получит полный текст решения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны.

11 октября детективы НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления задержали заместителя министра обороны Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Еще двое подозреваемых - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Сегодня детективы НАБУ уведомили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке топлива всех четырех должностных лиц Минобороны. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.