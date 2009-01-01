Дело похищенного в Беларуси украинца. В ЕС заявили о вопиющих нарушениях прав человека Россией

Российскими властями еще не был предъявлен четкий обвинительный акт в отношении Гриба, отметили в ЕС.

Павел Гриб Фейсбук И.Гриба

Дело 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба , который незаконно удерживается в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре, свидетельствует о вопиющих нарушениях прав человека.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Facebook.

Отмечается, что европейские дипломаты встретились с отцом 19-летнего украинца Игорем.

В Представительстве отметили, что российскими властями еще не был предъявлен четкий обвинительный акт в отношении Гриба, кроме общих обвинений в совершении террористического акта.

"Неправомерное задержание Павла Гриба представляет серьезную угрозу его здоровью, учитывая его потребность в специальном медицинском уходе, к которому он до сих пор не имеет доступа. Его дело является еще одним примером ряда вопиющих нарушений прав человека и фундаментальных свобод, совершенных российскими властями против украинских граждан. Дело Павла Гриба также отличается незаконным похищением человека на территории третьей страны", — говорится в сообщении.

"Мы ожидаем, что Павел Гриб и другие украинские граждане, которые были незаконно задержаны или осуждены, будут немедленно освобождены", — заявили в Представительстве.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына.

По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его вновь перевели в следственный изолятор.

По состоянию на 18 сентября отец задержанного украинца Игорь Гриб сообщил, что не располагает информацией о состоянии здоровья сына.

6 октября адвокат Евгения Закревская сообщила, что ЕСПЧ приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. "Надеюсь, что украинские МИД, Минздрава и уполномоченный по правам человека сделают все для того, чтобы наши врачи быстрее попали к Павлу Грибу. А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", — написала адвокат.