Дело полковника Безъязыкова: статья о госизмене безосновательна?

За два месяца следствия в деле Безъязыкова появились два новых свидетеля, а за защиту полковника взялся адвокат Виталий Тытыч.

Иван Безъязыков Facebook Петра Шталинберга

Как минимум до 8 апреля будет находиться за решеткой. Прокуратура и следователи СБУ обратились в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей бывшего начальника разведки 8-го армейского корпуса из Житомира, поскольку не смогли подготовить материалы дела для передачи в суд. Судьяудовлетворил ходатайство, посчитав доводы защиты о необоснованности обвинений безосновательными.

Полковник Безъязыков был задержан у себя дома 12 декабря 2016 года, спустя полгода после освобождения из плена террористов. На следующий день представители Службы безопасности Украины на брифинге для журналистов заявили, что кадровый украинский военный был завербован российскими спецслужбами, неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону (РФ) для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб. Позже оказалось, что в рапорте, послужившем основанием для открытия уголовного производства, речь идет о том, что полковник пытался устроиться на должность начальника отдела Житомирского военного института имени Королева, которая предусматривает предоставление доступа к сведениям, являющимися государственной тайной. Кроме того, полковник опрашивал военнослужащих-секретоносителей, пытаясь получить информацию о составе военной техники, задействованной в АТО, и планов командования. С помощью технических средств поддерживал скрытые контакты с неустановленными особами на временно оккупированной территории.

Сначала было открыто уголовное производство по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины — "участие в террористической организации", а накануне Нового года Безъязыкову вручено еще одно подозрение — в госизмене (статья 111).

Попытка отвода

На 6 февраля было назначено судебное заседание по продлению меры пресечения. Председательствующий судья — Олег Линник. Он известен тем, что проходит по делам Майдана — безосновательно лишал участников "Автомайдана" водительских прав, а позже изменил меру пресечения с ареста на личные обязательства подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину. На свободе гражданин Крысин успел совершить два уголовных преступления.

Судья Олег Линник Главред

По этим и еще двум причинам новый защитник полковника Виталий Тытыч заявил об отводе судьи. Дело в том, что сам Тытыч, который является защитником интересов родственников убитого Веремия, в ряде других процессов несколько раз заявлял отводы судье Линнику. Кроме того, по информации адвоката, указанный судья Шевченковского райсуда долгое время занимал должности в Донецкой области, до сих пор зарегистрирован там и имеет имущество, а соответственно может поддаваться влиянию со стороны бывших коллег, проживающих на территории ОРДЛО и поддерживающих террористов.

Суд по делу полковника Безъязыкова Главред

"Место проживания — не основание для отвода, — уверен прокурор Олег Пересада. — Есть герои, которые родились на Донбассе".

Судья удаляется ожидать решения о заявленном отводе, а в зал входит жена полковника Маргарита.

Группа поддержки Маргариты Безъязыковой Facebook Петра Шталинберга

Она не успела на начало заседания из-за сильного снегопада. "Аквариум" к тому времени был уже пуст — конвой увел ее мужа. Маргарита подходит к сидящим на скамейке у окна нескольким женщинам. Это жены военных, которые находятся и ныне в заложниках террористов на Донбассе. Они приехали из разных городов на суд, чтобы поддержать Безъязыкову. "Мы долго все вместе ходили на разные встречи, просили об освобождении своих родных, что уже стали близкими", — говорит сестра спецназовца из Кропивницкого Сергея Глондаря Людмила.

Ходатайство защитника Виталия Тытыча Шевченковский суд не удовлетворяет, а судья Линник переносит заседание на следующий день.

Обоснованность подозрений

7 февраля на заседание приходят наблюдатели от Хельсинского союза и ОБСЕ. И те, и другие, вооружившись ручками, диктофонами и фотоаппаратами берутся фиксировать детали процесса для своих отчетов.

"Так как в установленное время досудебное следствие окончить не удалось…", — ретранслирует слова следователя СБУ Игоря Будника прокурор ГПУ Олег Пересада и просит судью продлить арест Безъязыкова до 12 апреля 2017 года. "Все обстоятельства остались неизменными, поэтому оснований для отмены указанной меры пресечения сторона органа досудебного расследования не видит, — продолжает он. — Нет и оснований для изменения меры пресечения — УПК другой меры за совершение этого преступления не предусматривает, он безальтернативен".

Адвокат Виталий Тытыч протестует: "Я не знаю, что этим текстом хотело сказать обвинение. Необходимо указать конкретные доказательства: что изменилось за это время, а что осталось… Вы хотите закрыть человека еще на два месяца, просто протараторив эти слова?"

Пересада нехотя останавливается на отдельных эпизодах. "После попадания в плен он перешел на сторону врага в условиях вооруженного конфликта, начал сотрудничать и активно участвовать в теоретической организации "ДНР". Обоснованность подозрения подтверждают показания свидетелей: Гаркавенко, Косинского и Кильницкого", — повторяет прокурор сказанное на первом заседании в середине декабря прошлого года. Он имеет в виду слова двух разведчиков: Руслана Косинского, который видел Безъязыкова в военной форме, предположительно российского образца, во время вербовки первого представителями террористической организации "ДНР", и Кильницкого, который узнал об этом со слов боевого товарища. Третий свидетель обвинения — Павел Гаркавенко из "Правого сектора", находился с полковником в заложниках в 2016 году. Тогда ему показалось, что Безъязыков пытается его завербовать. К слову, сам Гаркавенко, по словам источников "Главреда", "попав на ту сторону, сдал всю информацию о позициях "Правого сектора" и пошел на сотрудничество с террористами". Кроме того, после первого обмена, Гаркавенко вернулся в Донецк, куда за несколько месяцев до освобождения Безъязыкова за ним приезжала лично мать.

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"После этого появились свидетельства Роя и Будика, — продолжает Пересада. — Последний — советник министра обороны, который непосредственно занимался обменом военнопленных (надо сказать, что Василия Будика не слишком жалуют в СБУ, да и он сам не один раз высказывался о том, что создание Единого координационного центра по обмену помешало его работе как переговорщика, — Авт.). И по свидетельствам Будика, во время очередной встречи по обмену с представителями "ДНР", он узнал от тех, кто уполномочен решить вопросы обмена, что г-н Безъязыков работает с начальником разведки "ДНР" с позывным "Хмурый". Я думаю, не надо объяснять, кто это есть". Считается, что "Хмурый" — полковник ВС РФ в отставке Сергей Дубинский, "руководитель разведывательного управления ДНР".

"Олег Рой — это офицер 30-й бригады, который попал в плен после боев на Саур-Могиле и оказался в здании СБУ в Донецке, — объясняет второй адвокат обвиняемого Олег Веремеенко. — Он — участник так называемого "парада пленных". Рой лишь подтверждает, что 24 августа накануне "парада" видел полковника. Безъязыкова кто-то из боевиков выдернул, когда тот стоял в первом ряду. Это абсолютно правдивые свидетельства, которые никоим образом не доказывают вину подзащитного".

"Анализ переговоров Безъязыкова с представителями террористической организации дает чуть лучшее представление условий, в которых находился Безъязыков, — тем временем продолжает прокурор. — Он мог свободно перемещаться, у него были даже лица из числа боевиков, которым он давал указания. Установлено, что человек с позывным "63", по свидетельствам Безъязыкова, начальник одного из отделов управления разведки "ДНР", просит выделить полковнику водителя для поездки за вещами на дачу. Особенно интересен разговор, когда боевики скидывались деньгами на подарок Безъязыкову. Я в плену не был, но такой плен мне кажется странным".

Сидящий рядом следователь Будник что-то шепотом подсказывает прокурору. Тот реагирует: "А точно, я забыл! Есть и разговор хорошо известного представителя "ДНР" Басурина с женой г-на Безъязыкова, в котором тот говорит, что полковник не хочет возвращаться к своей семье".

Далее прокурор объясняет риски, мол, Безъязыков на свободе может влиять на свидетелей, уничтожать документы, а еще предупреждать соучастников по ту сторону разграничения.

Адвокат Веремеенко, рассказывая суду об обстоятельствах попадания Безъязыкова в руки террористов и пребывания там, подтверждает, что он находился в руках у боевиков террориста "Хмурого". "Моего подзащитного хотят испачкать, обвинив в госизмене, а затем сделать виновным в Иловайской и Степановской трагедиях, — предполагает Веремеенко и обращает внимание на статью в материалах дела: "Иловайск как зеркало тактических возможностей", распечатанную с ресурса террористов. В ней упоминается допрос взятого в плен начальника разведки 8-го армейского корпуса, после чего "у "ополченцев" широко раскрылись глаза не только на численность противостоящей им группировки, но и на ее дислокацию".

"В соответствии с договором о правовой помощи, который мы подписали с клиентом, его основной целью является обеспечение быстрого, полного, беспристрастного расследования и судебного рассмотрения дела, — говорит защитник Тытыч. — Мой клиент декларирует, что прекращение уголовного производства по реабилитирующим признакам или путем достижения согласия в части обвинения недопустимы. Дело может быть закрыто только при отсутствии состава преступления. И я как гражданин этой страны, надеюсь, что вы все-таки предоставите то, что можно назвать доказательствами совершения лицом особо тяжкого преступления, как того требует Процессуальный кодекс, практика Европейского суда и международного гуманитарного права".

Тытыч настаивает: для ареста должны быть предоставлены обоснованные подозрения.

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Суд по делу полковника Безъязыкова Facebook Петра Шталинберга

"Меня удивили документы на страницах 56-57, — говорит адвокат. — Это стартовые документы для открытия криминального производства". В них — информация о том, что Безъязыков пытался устроиться работать в институт имени Королева в Житомире и опрашивал военнослужащих, которые имеют доступ к гостайне, о расстановке сил в АТО.

"В этом деле нет ни одного прямого доказательства. В этой ситуации мы вынуждены двигаться в оценке непрямых доказательств, в том числе улик поведения, — продолжает защитник. — Мы видим, что целый заместитель начальника управления СБУ, установив ужасные обстоятельства, что рядом с нами действует лицо, которое пытается получить наши секреты путем устройства на это предприятие. В связи с этим представитель СБУ должен был бы однозначно действовать в соответствии с методикой расследования подобных преступлений — получить разрешение на проведение негласных следственных действий, задокументировать поступок Безъязыкова, когда тот получит доступ к конкретной секретной информации, а дальше для раскрытия — сети ФСБ и ГРУ, которые без сомнения существуют в Украине, задокументировать контакты гражданина Безъязыкова с сотрудниками ГРУ Генштаба ВС РФ и ФСБ. Все эти материалы должны находиться в этих документах, а не та ерунда, извините, которую мы читаем".

"Улики поведения обвинения и следствия указывают, что следствие или некомпетентно, или обвинения безосновательны, — настаивает адвокат. — Почему до сих пор не допрошены военнослужащие-секретоносители, или хотя бы замначальника управления СБУ, который давал заключение?.. Я подчеркиваю, в этом уголовном производстве, в соответствии с текстом подозрения, рассматривается то, что он совершил после освобождения, именно это стало основанием для незаконного задержания (факт незаконного задержания был установлен Шевченковским судом в декабре, — Авт.) и выбора меры пресечения".

По мнению адвоката, добавление статьи о госизмене вообще безосновательно. "По моему субъективному мнению, такая квалификация недопустима, — говорит Виталий Тытыч. — Если сегодня идет в стране АТО, то на востоке нашей страны в отдельных районах действуют террористические организации. По состоянию на момент попадания в плен других вариантов не было, и банды классифицировались исключительно как террористические организации. Подозреваемый Безъязыков находился не в плену, а в заложниках террористической организации. Нахождение в плену, согласно международного гуманитарного права, может быть у конвенционного противника. Сейчас говорят о гибридном ведении войны. Но по состоянию на сегодня это никоим образом не отражено в Уголовном кодексе".

Судья дает слово полковнику. Тот подтверждает слова своего защитника: "Я заинтересован в проведении честного, открытого, демократичного расследования этого дела".

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Иван Безъязыков Главред

Далее Безъязыков пытается защищать себя сам. Говорит, что следствие сложное для тех, кто заинтересован его усложнить, что темпы опроса свидетелей из числа военнослужащих низкие, удивляется, что экспертизы видео- и звукозаписи, датированных еще 2014 годом, провести не удалось. "По моему мнению, цель следствия — затягивать проведение расследования, то есть держать меня в тюрьме, и таким образом оказывать на меня давление, пока не получат то, что хотят", — констатирует обвиняемый.

После перерыва в судебном зале начинается разбор доказательств. В 18:00 судья Линник объявляет перерыв, мотивируя свое решение окончанием рабочего дня. Судебное заседание переносится на 8 февраля, 10:00.

Вердикт: арест еще на два месяца

В назначенное время заседание не началось — защитник Веремеенко попал с больницу с воспалением легких и просил перенести заседание на два часа, чтобы на нем мог присутствовать Тытыч.

Тот вновь обозначает позицию защиты: Иван Безъязыков не находился в плену, а был заложником боевиков террористической организации. Продолжает защищать себя сам и полковник. Видимо, в СИЗО тот внимательно изучает и Уголовный кодекс, и Уголовно-процессуальный, что позволяет ему делать замечания стороне обвинения. Одно из таких — приобщение к делу протоколов допроса из других дел.

Судья, по просьбе защиты, одно за другим приобщает к делу положительные характеристики и пояснения родственников, сертификаты о прохождении стажировок, в том числе в школе НАТО, справки из медучреждений. Сторона обвинения протестует. Защита спрашивает, что мешало прокуратуре подготовить свои характеристики на полковника.

После прочтения материалов дела до конца, судья интересуется, официальная ли супруга полковника Безъязыкова Маргарита, так как не находит соответствующей печати в паспорте.

В допросе свидетелей — Гаркавенко и Кильницкого — защите отказано. Только жену Маргариту судья разрешает пригласить в зал для дачи показаний. Она рассказывает об обстоятельствах проведения обыска в квартире ее матери, замечая, что искали избирательно, не заглянув в два подвала и оставив в телевизоре флешку. "Понятые же были в костюмах. Среди них я не узнала своих соседей. Когда спросила, из Киева ли они, те ответили в один голос утвердительно", — говорит Маргарита Безъязыкова.

После почти двухчасового ожидания судья Линник появляется в зале суда для оглашения решения. Он говорит, что не может оценивать доказательства, предоставленные следствием, но как следственный судья считает, что подозрение обоснованы, а предоставленных прокуратурой оснований достаточно для продления меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля.

Суд по делу полковника Безъязыкова Главред

Следователь быстро собирается и убегает от журналистов без комментариев. Прокурор Пересада направляется вслед за коллегой. Тот говорит, что у него просто нет времени для комментариев — процесс затянулся на три дня, чем он недоволен, поэтому вынужден бежать, а журналисты могут ссылаться на ответы прокурора из предыдущих интервью. "Главред" вскоре встречает прокурора в коридоре Шевченковского суда и просит прокомментировать решение. "Я полностью удовлетворен. Оно достаточно обосновано. Я бы даже сказал, что это такой себе неплохой пример. Конечно, сторона защиты будет его оспаривать, поэтому готовимся к апелляции", — говорит Олег Пересада и быстрым шагом направляется к двери.

"Нет, я не раскисаю, — комментирует решение Линника Маргарита Безъязыкова. — Я не могу простить слезы сына, слезы свекрови, не могу простить свое одиночество, издевательства и насилие над своим мужем!".

Защита полковника Безъязыкова будет подавать апелляцию.

Татьяна Катриченко

Фото: "Главред" и Facebook Петра Шталинберга