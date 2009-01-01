Дело против Левочкина. Стало известно, в чем подозревают экс-главу АП Януковича

САП начала производство против нардепа в конце мая.

Сергей Левочкин УНИАН

Против народного депутата от "Оппозиционного блока", бывшего главы администрации беглого экс-президента— начато уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения.

Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал в комментарии Укринформу.

В то же время он уточнил, что СПА начала дело еще 26 мая по обращениям двух нардепов.

"… руководитель пресс-службы НАБУ Светлана Олифира подтвердила наличие производства относительно Левочкина", — отметило агентство.

Ранее руководитель фракции "Народного фронта" в Верховной Раде Максим Бурбак говорил, что НАБУ возбудило дело против Сергея Левочкина. До этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Левочкин является инициатором разгона Майдана.