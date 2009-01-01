Дело рюкзаков: Апелляционный суд оставил сына Авакова под домашним арестом

Столичный суд отклонил апеляцию Антикоррупционной прокуратуры по поводу Александра Авакова
На сегодняшнем заседании судьи отказали в удовлетворении жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает "Интерфакс-Украина". Ее сотрудники подавали ходатайство об избрании меры пресечения для сына главы МВД Украины Арсена Авакова в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Соломенский райсуд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.