Дело рюкзаков: Апелляционный суд оставил сына Авакова под домашним арестом

Столичный суд отклонил апеляцию Антикоррупционной прокуратуры по поводу Александра Авакова

Здание Апеляционного суда Киева Открытые источники

Апелляционный суд столицы Украины оставил без изменений меру пресечения, избранную Соломенским районным судом для Александра Авакова как фигуранта "дела рюкзаков".

На сегодняшнем заседании судьи отказали в удовлетворении жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает "Интерфакс-Украина". Ее сотрудники подавали ходатайство об избрании меры пресечения для сына главы МВД Украины Арсена Авакова в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Соломенский райсуд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.