Дело "рюкзаков Авакова". Суд повторно арестовал недвижимость сына главы МВД

Суд наложил арест по ходатайству САП.
Суд наложил арест по ходатайству САП, сообщают "Українські Новини".
Арестованы 3 паркоместа, квартира в Киеве и Харькове, а также акции предприятия "Инвестор", принадлежащие сыну Авакова.
Акции арестованы впервые.
Ранее суд отменил повторный арест недвижимости Александра Авакова.
Отметим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование так называемого дела "рюкзаков Авакова".
Напомним, Соломенский райсуд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.
14 ноября 2017 года столичный суд отклонил апеляцию Антикоррупционной прокуратуры по поводу Александра Авакова. Апелляционный суд оставил сына Авакова под домашним арестом.
Читайте наши новости в Facebook