Дело Саакашвили. Экс-главу Одесской ОГА вызвали на новый допрос

Допрос запланирован в рамках возбужденного против Саакашвили уголовного производства.

Саакашвили вызвали на новый допрос УНИАН

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили получил повестку, согласно которой он должен явиться 10 января на 11.00 на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, расположенное по адресу Аскольдов переулок, 3-а.

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, допрос запланирован в рамках возбужденного против Саакашвили уголовного производства.

Адвокат отметил, что кассационный суд в составе Верховного суда Украине 29 января начнет рассмотрение дела Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко относительно незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии суд вынес приговор Саакашвили.