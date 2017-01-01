Дело Саакашвили. Экс-главу Одесской ОГА вызвали на новый допрос

Допрос запланирован в рамках возбужденного против Саакашвили уголовного производства.
По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, допрос запланирован в рамках возбужденного против Саакашвили уголовного производства.
Адвокат отметил, что кассационный суд в составе Верховного суда Украине 29 января начнет рассмотрение дела Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко относительно незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства, сообщает УНИАН.
Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии суд вынес приговор Саакашвили.