Дело Савченко. В Шевченковский райсуд поступило ходатайство об аресте нардепа

О времени и месте рассмотрения ходатайства обещают сообщить позже.

Суд рассмотрит дело Надежды Савченко УНИАН

Шевченковский районный суд Киева получил ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. — подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 ", — говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

В то же время о времени и месте рассмотрения указанного ходатайства обещают сообщить позже.

По сообщению канала "112 Украина", под зданием суда усилены меры безопасности. Охрану учреждения усилили бойцами Нацгвардии и работниками Нацполиции.

Кроме того, около 20 человек пришли поддержать Савченко в суде.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко и дала разрешение на арест нардепа, которую обвиняют в подготовке государственного переворота в стране.