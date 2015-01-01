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Дело "стрелка" Пашинского. У Луценко сообщили подробности расследования

Сегодня, 09:12

Следователями прокуратуры повторно допросят всех участников и свидетелей происшествия.

Пашинский, стрельба
Сергей Пашинский после стрельбы. Facebook.com
Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура.

Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Следователями прокуратуры будут проведены повторные допросы всех участников и свидетелей данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", — подчеркнула Сарган.

Напомним, 31 декабря Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который ему угрожал. Инцидент произошел после того, как Пашинский попросил мужчину включить аварийку на дороге. Мужчина рассердился и ударил депутата стеклянной бутылкой, повалив на землю.

Между тем, пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего. 

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