Дело "стрелка" Пашинского. У Луценко сообщили подробности расследования

Следователями прокуратуры повторно допросят всех участников и свидетелей происшествия.

Сергей Пашинский после стрельбы. Facebook.com

Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Следователями прокуратуры будут проведены повторные допросы всех участников и свидетелей данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", — подчеркнула Сарган.

Напомним, 31 декабря Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который ему угрожал. Инцидент произошел после того, как Пашинский попросил мужчину включить аварийку на дороге. Мужчина рассердился и ударил депутата стеклянной бутылкой, повалив на землю.

Между тем, пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего.