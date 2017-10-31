Дело сына Авакова. Задержанного привезли в НАБУ, в МВД обвинения назвали политическими

НАБУ заявляет о задержании 3 человек в рамках расследования уголовного производства о растрате более 14 млн грн. при закупке рюкзаков для МВД.

Сына Авакова привезли в НАБУ @radiosvoboda

Задержанного во вторник, 31 октября, в Киеве сына министра внутренних дел Александра Авакова привезли в здание НАБУ.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter.

В то же время, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет о задержании троих человек в рамках расследования уголовного производства о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД, говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ.

"31 октября 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн грн задержали троих человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков и еще одно частное лицо", — говорится в сообщении.

Также в НАБУ отмечают, что, по версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел Украины рюкзаков по цене, которая была существенно выше среднерыночной. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Правонарушения квалифицированы по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается круг причастных лиц. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с 2016 года.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Украины заявляет, что действия Национального антикоррупционного бюро являются политическими, а не юридически обоснованными, говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

"Министерство внутренних дел констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы", — говорится в сообщении.

"Сегодня поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблениях, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в домах бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства (речь идет о сыне МВД Украины Арсена Авакова, — ред.)", — добавили в МВД.

В Департаменте коммуникации МВД подчеркнули, что "в течение всего времени работы в должности Министра внутренних дел Украины, о министре, членах его семьи и ближайших коллегах распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии".

"Совершенно очевидно, что за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых является реставрация старой коррумпированной системы "крышевания" и "договорняков", — сказано в сообщении.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что недопустимо и требует немедленной коррекции", — говорится в заявлении.

В МВД отметили, что уголовное производство, было открыто 7 июля 2015 "по факту якобы многочисленных нарушений во время процедуры закупки рюкзаков для нужд МВД, что якобы привело к потерям бюджетных средств". При этом отмечают, что за два года расследования, в частности, была проведена внеплановая ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МВД Украины, но "по результатам ревизии, которые отражены в соответствующем акте, по поводу количества рюкзаков, количества лотов и общей стоимости закупки в сумме 16 595 000,00 грн нарушений не установлено".

Также в Департаменте добавили, что решением Окружного административного суда города Киева отказано заявителю признать противоправными действия должностных лиц МВД Украины при проведении переговорной процедуры закупки рюкзаков 16 февраля 2015 "в связи с отсутствием, по мнению суда, существенных нарушений норм права при проведении процедуры закупки рюкзаков"/

"Выводы экспертизы, которая установила, что закупленные рюкзаки меньше по объему, чем это предусмотрено заявкой, и ненадлежащего качества, вызывают обоснованное сомнение из-за непонятного происхождения образцов для экспертного исследования и зафиксированных ошибок эксперта при определении объема рюкзака", — подчеркнули в МВД.

В ведомстве утверждают, что "к делу привлечены сфальсифицированное видео, разговоры в то время заместителя министра Сергея Чеботаря и якобы сына министра внутренних дел, подлинность которых не была доказана следствием".

МВД также настаивает, что процедура закупки была осуществлена комитетом по конкурсным торгам по правилам и требованиям, предусмотренным Законом Украины "О государственных закупках" и ведомственными актами МВД Украины.

"Особо отмечаем, что с учетом убытков, причиненных Министерству внутренних дел Украины в результате позиции следствия в этом производстве, МВД обратилось в НАБУ с заявлением о признании его потерпевшим в данном производстве, что позволило бы предоставлять Министерству необходимые доказательства и участвовать в их оценке для быстрого установления объективной истины в этом деле. Однако в удовлетворении этой просьбы было отказано", — отмечают в министерстве.





Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра.

По информации НАБУ, обыски проходят в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 — начале 2015 года.

В феврале 2015 МВД заключило договоры с ООО "Днипровенд" на 5 тыс. рюкзаков стоимостью 14,49 млн грн и ФЛП "Плигачёв" на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн.

В июне 2015 года вышло журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные Авакову.

Уголовное производство относительно нарушений при закупке рюкзаков для МВД был открыто Генпрокуратурой в июле 2015 года. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин передал его по подследственности военной прокуратуре, а с апреля 2016 ГПУ передала дело НАБУ.

Весной 2016 НАБУ в рамках досудебного расследования получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днипровенд", которую связывают с сыном Авакова.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МВД по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности совершили растрату имущества при закупке 6 тыс. рюкзаков для нужд бойцов в зоне АТО.

В феврале прошлого года появилось видео из скрытой камеры, на котором видно, как сын Авакова якобы договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына Авакова.

Видео: @radiosvoboda, Politeka net.