Депутатский автопарк. Журналисты показали, как нардепы открещиваются от элитных иномарок

Одним из фаворитов выбора нардепов прогнозируемо стал немецкий бренд Mercedes.

Нардепы открещиваются от элитных иномарок Скриншот

Несмотря на то, что украинские нардепы очень уважают дорогие иномарки, далеко не все из них отражены в их декларациях.

На чем реально ездят политики по ВР говорится в сюжете ТСН.

Одним из фаворитов выбора нардепов прогнозируемо стал немецкий бренд Mercedes.

"Темно-вишневый, седан С-класса", — рассказала о своей машине Кошелева. Сразу два "Мерса" стоят в гараже Южаниной, причем покупку новейшего она называет случайной. "Приехали в салон, стоял автомобиль, решили, что очень удобно — приобрести новую модель", — пояснила она. На Новинского официально записана одна машина — это "Мерседес", правда необычный. "V-класс. Микроавтобус такой", — пояснил он. А представительский бронированный седан, на котором передвигается регулярно, он назвал собственностью компании. На похожем "Мерсе" приехал в Раду и Рыбалка, однако он твердил, что это арендованное авто. Есть Mercedes и в автопарке Таруты.

Другие "немцы" также не лишены внимания политиков. Так, Киссе ездит на Porsche Cayenne, так же, как и Тарута, а Поляков отдал предпочтение BMW X5.

Японцев можно смело называть вторым и единственным конкурентом немецкому автопрому в борьбе за кошельки украинских депутатов. Так, Рыбалка, который любит арендовать машины, потому что считает это выгодным, в собственности имеет только "Тойоту". Именно Toyota Camry назвала своей машиной Бахтеева. Тарута имеет подаренный братом Lexus, но за рулем ездит редко, потому что имеет двух водителей. "Они и помощники. Когда ты на телефоне, ты не можешь ехать за рулем", — пояснил он и признался, что каждый из его шоферов зарабатывает 15 тысяч гривен в месяц. Семья Гопко имеет только одну машину — Honda, которую водит муж, потому что сама депутат боится после пережитой в детстве трагедии. На "Лексусе" ездит Грынив, а вот семья Рудика имеет Mitsubishi и Toyota, причем последняя люксовая, записана не на депутата, а на его жену.

А вот Острикова поразила принципиальным отличием от коллег по парламенту. "У меня автопарк отсутствует, у меня присутствует мотопарк! Я владею мотоциклом, я — байкер", — пояснила она.

Напомним, ранее журналисты показали роскошный автопарк сотрудников СБУ.