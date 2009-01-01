Депутаты дали героям Майдана статус ветеранов войны

Украинские парламентарии уточнили статус участников Революции Достоинства

Участники Революции Достоинства wiadomosci.dziennik.pl

Сегодня, во вторник, 14 ноября, депутаты Верховной Рады Украины официально приравняли к участникам боевых действий граждан, пострадавших во время Революции Достоинства.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной страница парламента в сервисе микроблогов Twitter.

Законопроект под номером 5697 поддержал 241 народный избранник.

Согласно документу, к участникам боевых действий приравниваются лица, получившие телесные повреждения любой степени тяжести во время Революции Достоинства.

Кроме того, люди, которых ранения во время событий на Майдане привели к инвалидности, в ближайшее время получат статус инвалидов войны.

К слову, как отметил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, текст законопроекта №5697 был предварительно утвержден родными и близкими погибших героев Небесной Сотни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Славянском открыли памятник героям Небесной Сотни.