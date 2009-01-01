Депутаты дали героям Майдана статус ветеранов войны

Украинские парламентарии уточнили статус участников Революции Достоинства
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной страница парламента в сервисе микроблогов Twitter.
Законопроект под номером 5697 поддержал 241 народный избранник.
Согласно документу, к участникам боевых действий приравниваются лица, получившие телесные повреждения любой степени тяжести во время Революции Достоинства.
Кроме того, люди, которых ранения во время событий на Майдане привели к инвалидности, в ближайшее время получат статус инвалидов войны.
К слову, как отметил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, текст законопроекта №5697 был предварительно утвержден родными и близкими погибших героев Небесной Сотни.
Напомним, ранее сообщалось о том, что под Славянском открыли памятник героям Небесной Сотни.
Вшануємо пам'ять Героїв Небесної Сотні!#ЗП5697 щодо змін до статусу ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту прийнято в ЦІЛОМУ!— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 14 листопада 2017 р.
Про ЗП➡️https://t.co/Vn7wmxuWme pic.twitter.com/UuZ82tw57p