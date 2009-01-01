Дестабилизирующий фактор. Зачем России оккупированные территории Донбасса

Перед Москвой стоит вопрос возвращения территорий в политическую жизнь Украины, но на российских условиях, говорит Дмитрий Снегирев.
Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".
"Как показала практика, эскалация военного противостояния происходит накануне встреч в "минском" или "нормандском формате", где должны принимать политические решения относительно дальнейшего развития событий. РФ использует эскалацию военного противостояния как элемент давления на украинское политическое руководство с целью заставить играть по российским правилам. Они предусматривают общую амнистию, проведения выборов и особый статус этих территорий. Для широкомасштабного наступления "армии" "республик" не имеют людских резервов, ресурсов и потенциала, который бы позволил говорить о широкомасштабных военных операциях и создании "котлов", — говорит военный эксперт.
Он напомнил, что украинские Вооруженные силы образца 2017 года кардинально отличаются от ВСУ 2014-го: "Это понимают и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Россия никогда не пойдет на акт прямой военной агрессии против Украины, а будет пытаться использовать оккупированные территории как дестабилизирующий фактор внутри самой страны. Перед Россией стоит вопрос возвращения этих территорий в политическую жизнь Украины, но на российских условиях".
Комментируя вопрос, как должно действовать украинское командование чтобы как можно быстрее завершить войну на Донбассе, Дмитрий Снегирев заметил: "С учетом того, что принятие решений украинским военным руководством зависит от политической составляющей, а именно — от решений президента, говорить о самостоятельном характере невозможно. Военные фактически стали заложниками "минского процесса", который диктует поиск путей урегулирования ситуации именно дипломатическим путем и исключает военный путь".
"На сегодняшний день ВСУ используют наиболее удачную тактику "прыжков лягушки" — постепенное освобождение оккупированных территорий, и это уже принесло свои положительные результаты. Эта тактика дает возможность избежать массовых жертв и одновременно создает все необходимые условия для освобождения захваченных территорий", — говорит сопредседатель "Правої справи".
"У нас есть тактические успехи в районе Дебальцево, Авдеевской промзоны, Докучаевска и Горловки. Использование этой тактики свидетельствует о том, что ВСУ в корне изменили саму тактику ведения военных действий, используя опыт армий ведущих стран НАТО и США. Эта тактика позволяет избежать обвинений в нарушении Минских соглашений", — подытожил он.
Напомним, ранее эксперт рассказал готовится ли Россия к "большой войне" на Донбассе.
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