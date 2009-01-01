Дестабилизирующий фактор. Зачем России оккупированные территории Донбасса

Перед Москвой стоит вопрос возвращения территорий в политическую жизнь Украины, но на российских условиях, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

России сейчас не нужно широкомасштабное наступление оккупационных войск на Донбассе имесячной давности.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Как показала практика, эскалация военного противостояния происходит накануне встреч в "минском" или "нормандском формате", где должны принимать политические решения относительно дальнейшего развития событий. РФ использует эскалацию военного противостояния как элемент давления на украинское политическое руководство с целью заставить играть по российским правилам. Они предусматривают общую амнистию, проведения выборов и особый статус этих территорий. Для широкомасштабного наступления "армии" "республик" не имеют людских резервов, ресурсов и потенциала, который бы позволил говорить о широкомасштабных военных операциях и создании "котлов", — говорит военный эксперт.

Он напомнил, что украинские Вооруженные силы образца 2017 года кардинально отличаются от ВСУ 2014-го: "Это понимают и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Россия никогда не пойдет на акт прямой военной агрессии против Украины, а будет пытаться использовать оккупированные территории как дестабилизирующий фактор внутри самой страны. Перед Россией стоит вопрос возвращения этих территорий в политическую жизнь Украины, но на российских условиях".

Комментируя вопрос, как должно действовать украинское командование чтобы как можно быстрее завершить войну на Донбассе, Дмитрий Снегирев заметил: "С учетом того, что принятие решений украинским военным руководством зависит от политической составляющей, а именно — от решений президента, говорить о самостоятельном характере невозможно. Военные фактически стали заложниками "минского процесса", который диктует поиск путей урегулирования ситуации именно дипломатическим путем и исключает военный путь".

"На сегодняшний день ВСУ используют наиболее удачную тактику "прыжков лягушки" — постепенное освобождение оккупированных территорий, и это уже принесло свои положительные результаты. Эта тактика дает возможность избежать массовых жертв и одновременно создает все необходимые условия для освобождения захваченных территорий", — говорит сопредседатель "Правої справи".

"У нас есть тактические успехи в районе Дебальцево, Авдеевской промзоны, Докучаевска и Горловки. Использование этой тактики свидетельствует о том, что ВСУ в корне изменили саму тактику ведения военных действий, используя опыт армий ведущих стран НАТО и США. Эта тактика позволяет избежать обвинений в нарушении Минских соглашений", — подытожил он.

Напомним, ранее эксперт рассказал готовится ли Россия к "большой войне" на Донбассе.

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