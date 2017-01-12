Дипломат назвал Россию зверем: Украина сможет защитить себя

Минские соглашения являются следствием "шока и испуга", сказал Безсмертный.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, дипломатзаявил, что Россия — зверь, и мы себя сможем защитить сами.

Об этом аналитик рассказал в эфире Эспрессо.TV.

В то же время он подчеркнул, что война нашей страны с РФ породила колоссальный потенциал, "показала, что украинцы достойны быть великой нацией".

"Они защитили Европу от развертывания конфликта. Почему Киев не может быть современным Римом, который захисить мир от глобального конфликта?", — задается вопросом Безсмертный.

По его словам, европейцам нужно объяснить, что "если не остановить Кремль сейчас, то потом мы положим миллионы". "Минские договоренности (по Донбассу — ред.), которые были два года назад — это следствие шока и испуга", — считает эксперт.

Ранее заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука Украины выразил мнение, что страна может вернуть под свой контроль захваченные территории востока государства в 2017-м году.