Дипломат объяснил, почему избрание Трампа является финалом современного миропорядка

Прозвенел колокольчик, который говорит о том, что надо собраться и обсуждать новый порядок, считает Безсмертный.

Дональд Трамп Reuters

Избрание 45-м президентом США Дональда Трампа является "звоночком" миру о том, что пора обсуждать новый порядок.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Роман Безсмертный заявил в эфире "112 Украина".

"Что такое Трамп. По сути, это финал существующего миропорядка. Я бы сказал так, что существовала версальско-вашингтонская система, которая где-то там была подкорректирована плацдармом. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что избрание Трампа — это финал этой системы. То есть прозвенел колокольчик, который говорит о том, что надо собраться и обсуждать новый порядок. Это и даст ответы на вопросы, начиная от такого маленького в мировом понимании конфликта, как российско-украинская война, до такого большого обострения, которое на носу, это между Китаем и США. Потому что все между этими двумя вещами имеет свою логику, последовательность, но оно умещается в эти две вещи. Я не завидую ни Трампу, ни американцам. Потому что они стали на стезю, которая поставила их перед колоссальным экзаменом. Ибо им надо предлагать эту модель. Имеют ли они эту модель с точки зрения Трампа как бизнесмена? Как говорил классик, очень сомневаюсь", — заявил Безсмертный.

Напомним, ранее Барак Обама объяснил Дональду Трампу: Путин — не в нашей команде.