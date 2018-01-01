Дипломат объяснил, почему обострение в украинско-польских отношениях играет на руку Москве

Президент Польши Анджей Дуда решил сыграть аккуратно и переложить ответственность на конституционный суд.

Владимир Огрызко прокомментировал украинско-польские отношения

Польский закон об Институте национальной памяти ведет к свертыванию демократии. Польша сегодня сама себя загоняет в глухой внешнеполитический тупик, создавая проблемы не только Украине, а, прежде всего, себе же, заявил "" руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что в обращении Верховной Рады Украины к польской стороне прозвучала мысль о том, что мы готовы к трезвому и рассудительному диалогу, готовы думать над тем, как выстраивать наше будущее, а не барахтаться в иногда очень трагических и темных страницах нашего прошлого.

"Однако польский президент Дуда не услышал не только украинских депутатов — он не услышал и израильскую сторону, не услышал он и США. Думаю, тут сыграло роль внутреннеполитическое видение ситуации. Поскольку, так или иначе, ему нужно думать и заботиться о грядущих выборах в Польше. Думаю, Дуда решил сыграть аккуратно и переложить ответственность на конституционный суд. Это, возможно, для него удобный способ уйти от ответственности, но с точки зрения влияния, в частности, на украинско-польские отношения — это очень ошибочный шаг", — считает Огрызко.

Среди общих интересов Украины и Польши он назвал заинтересованность в том, чтобы не состоялся проект "Северный поток-2", потому что он представляет собой общую угрозу для обеих стран.

"Если взять военное сотрудничество, то, безусловно, польские руководители понимают, что, если, не дай Бог, упадет Украина, следующей будет Польша. Потому сотрудничество в этой сфере является взаимовыгодным и необходимым и Украине, и Польше. Это же касается и многих других направлений", — указал украинский дипломат.

Он подчеркнул, что нынешний эпизод украинско-польских отношений не будет иметь какое-то практическое влияние на конкретные сферы сотрудничества: "Но в общем плане такие вещи, безусловно, серьезно отравляют общую атмосферу и играют лишь на руку Москве".

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.

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