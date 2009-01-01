Дипломат объяснил, зачем Беларусь пытается создать образ враждебных спецслужб Украины

Белорусская сторона пытается переложить проблемы "с больной головы на здоровую", сказал Яременко.

Богдан Яременко Главред

Беларусь пытается переложить проблемы "с больной головы на здоровую" — создать образ агрессивных и враждебных спецслужб Украины , которые занимаются подрывной деятельностью на белорусской территории, рассказал "Главреду" дипломат, директор Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко

По словам эксперта, это делается для того, чтобы скрыть суть и содержание нынешнего режима республики.

"Сейчас в отношениях между Украиной и Беларусью — обострение ситуации, которое началось вследствие того, что происходило во время учений "Запад-2017", после задержания в Беларуси Павла Гриба", — отметил собеседник.

Управленец добавил, что "все эти события, конечно же, заставили активизироваться и украинские спецслужбы, которые пытаются понять, что происходит на территории Беларуси, которая совершенно откровенно превратилась в плацдарм агрессии против Украины".

"Белорусская сторона пытается переложить проблемы "с больной головы на здоровую" — создать образ агрессивных и враждебных украинских спецслужб, которые занимаются подрывной деятельностью на территории Беларуси. Это делается для того, чтобы скрыть суть и содержание нынешнего белорусского режима", — подчеркнул дипломат.

Яременко заявил, что для нас все это выглядит довольно странно только по одной причине — потому что на протяжении практически четырех лет, после Майдана, "украинская власть пыталась заигрывать" с президентом государства Александром Лукашенко, делая вид, что, таким образом, она отрывает его от России.

"Безусловно, все это были очень наивные плане, а точнее — не планы, а попытки прикрывать истинные намерения и заинтересованность в торговле с Беларусью. Очевидно, именно в этом заключался основной интерес украинской власти", — сказал аналитик.

"Теперь необходимо будет менять отношение к Беларуси, проводить более прагматичную внешнюю политику, которая бы строилась на осознании того факта, что в нынешнем своем состоянии Беларусь не может противиться влиянию России, а, значит, является враждебной по отношению к Украине страной", — объяснил директор.

"Сегодня в части, которая касается безопасности и обороны Беларуси, уже невозможно разделить, где заканчивается Беларусь и начинается Россия. Все это не враждебные действия российских спецслужб, а реализация договоренностей между этими государствами, ведь они — союзники", — утверждает эксперт.

"Потому россияне действуют на территории Беларуси против Украины с ведома белорусской власти. Это — часть условий игры между ними, что зафиксировано на уровне договоров. Потому все эти действия, безусловно, связаны с Россией", — считает он.

При этом "у самого Лукашенко нет причин и мотивов портить отношения с Украиной". "Но это от него не зависит. Он — совершенно не самостоятельная фигура. Суть его политики состоит в сохранении собственного правления и режима. А это он может делать, лишь полагаясь на ресурсы, которые он получает из России. Потому и в дальнейшем россияне будут определять политику Беларуси, в первую очередь, в отношениях с Украиной", — рассказал дипломат.

Ранее директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов говорил "Главреду", что ситуация между Украиной и Беларусью станет усложняться, в их отношениях будет чувствоваться скандал.