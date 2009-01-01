Дипломат объяснил, зачем Россия пытается изменить этнический состав в Крыму

Российское руководство рассматривает Крым исключительно как военную базу, подчеркнул Хара.

Александр Хара Главред

Политику России в оккупированном Крыму следует рассматривать как колонизацию, целью которой является замещение нелояльного населения, прежде всего, крымских татар как сплоченного меньшинства, с целью создания благоприятных условий для развития военного компонента.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

Он отметил, что российское руководство рассматривает Крым исключительно как военную базу.

"Таким образом, там нужно только лояльное население в количестве, необходимом только для поддержания этой базы. В действительности санкции действуют, и поэтому поддержание социальных стандартов и уровня жизни больно бьет по федеральному бюджету РФ", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, путинская Россия доказала, что не является договороспособной, ведь оккупацией Крыма и войной на Донбассе она нарушила основополагающие принципы международного права, в частности, Устав ООН, Заключительный акт СБСЕ (ОБСЕ) о нерушимости границ, не говоря уже о так называемый Большой договор между Украиной и Россией, который признавал Украины в границах 1991 года.

"Также Россия не выполняет свои обещания в рамках так называемого минского и нормандского форматов, фактически подтверждая утверждение, что для России договоры не стоят той бумаги, на которой они написаны", — добавил Хара.

Напомним, ранее эксперт рассказал, в каком случае возможно прекращение войны на Донбассе.

Больше читайте на "Главреде": "Олександр Хара: без України плани Путіна по відновленню імперії чи СРСР 2.0 нездійснені".